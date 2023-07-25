Четырехмиллионного туриста встретили в Сочи

В Сочи встретили четырехмиллионного по счету туриста. Об этом сообщает РИА Новости.

Юбилейным гостем курортного города оказалась жительница Астрахани Юлия Жохова. Россиянка приехала в Сочи уже не в первый раз. В качестве подарка ей вручили сертификат и карты на посещение бесплатных экскурсий и горных объектов.

По словам заместителя мэра Сочи Олега Бурлева, в этом году в июне туристов было на 120 тысяч больше, чем в прошлом. Кроме того, за 2023 год турпоток увеличился на три процента.

Сейчас в Сочи отдыхает 195 тысяч туристов. Загрузка отелей достигла 90 процентов. К концу года, согласно данным властей, курорт примет не менее 7,4 миллиона отдыхающих.