В Башкирии обустроят пешеходную тропу

В Башкортостане захотели обустроить пешеходную тропу близ мавзолея Тура-хана. Как уточняет «Башинформ», указанная тропа свяжет визит-центр «Тура-хан» с мавзолеем и даст возможность снизить до минимума влияние людей на природу и древние погребения.

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В беседе с журналистами агентства представители АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций» указали, что предыдущий проект тропы, который архитекторы передали ранее во время презентации музея в ЦУР Башкортостана в феврале текущего года, скорректируют с учетом последних исследований местности.

Дело в том, что обследовавшие данную местность биологи и археологи пришли к выводу, что половина проектируемой тропы может затронуть часть территории древнего кладбища.