«Азимут» запускает дополнительные рейсы из Ставрополя в Сочи
Авиакомпания «Азимут» в августе запустит дополнительные рейсы между Сочи и Ставрополем. Сейчас полеты выполняются дважды в неделю.
«Рейсы будут выполняться с 5 по 26 августа по субботам по следующему графику: вылет из Сочи в 20:55, посадка в Ставрополе в 22:10, вылет из Ставрополя в 23:10, посадка в Сочи в 00:15 в воскресенье», — сообщается в телеграм-канале аэропорта Ставрополя.
Самолеты авиакомпании «Азимут» начали выполнять прямые рейсы между Ставрополем и Сочи в начале июля. Сейчас по этому направлению полеты выполняются дважды в неделю по вторникам и воскресеньям.