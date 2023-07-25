«Азимут» запускает дополнительные рейсы из Ставрополя в Сочи

«Рейсы будут выполняться с 5 по 26 августа по субботам по следующему графику: вылет из Сочи в 20:55, посадка в Ставрополе в 22:10, вылет из Ставрополя в 23:10, посадка в Сочи в 00:15 в воскресенье», — сообщается в телеграм-канале аэропорта Ставрополя.