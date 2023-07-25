Россияне не хотят отказываться от поездок в Турцию из-за пожаров

Российские туроператоры не отмечают отказов от путевок в Турцию и снижения бронирования из-за лесных пожаров, которые стали уже частью сезонных явлений. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА Новости.

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Отели, находящиеся вблизи пожароопасных зон, поддерживают связь с туроператорами и информируют о возможной необходимости перенести отдых. Однако пока нет данных об аннуляциях или отказах от заселения.

Турецкие спецслужбы активно тушат пожары, и на текущий момент горячая линия туроператоров работает в полном режиме, предоставляя информационную поддержку туристам. В целом ситуация в стране и регионе контролируется, и птешественники могут быть уверены в получении всей необходимой информации и поддержке со стороны туроператоров.