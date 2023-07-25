Турист отправился в отпуск мечты и оказался в больнице

Турист из Нью-Йорка, Стивен Термини, отправился в отпуск мечты в Ирландию, чтобы найти своих родственников. Однако его поездка закончилась трагически - он был жестоко избит группой подростков на улице. Преступление произошло, когда Термини вышел из гостевого дома, где остановился. Толпа напала на него, покалечив и оставив в критическом состоянии.

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Пострадавшему была оказана первая помощь скорой помощи, и сейчас он находится в отделении интенсивной терапии местной больницы. Врачи опасаются, что он может потерять глаз и остаться инвалидом. Семья Термини организовала сбор средств для его помощи.

Полиция задержала одного из нападавших - 14-летнего подростка. Причины этого жестокого нападения пока неизвестны.

Такие трагические события напоминают о том, что даже во время отдыха туристы должны быть осторожны и беречь свою безопасность. Важно выбирать безопасные места для пребывания и быть бдительными на улицах незнакомых городов.