В Сочи встретили четырехмиллионного с начала года туриста

- Я очень люблю путешествовать, уже не первый раз отдыхаю в Сочи. Свой день рождения тоже отмечала здесь. И в этот раз приятно удивлена таким приемом и подарками. Я очень рада, спасибо администрации Сочи, что проводят такие акции. Уверена, что мой отдых пройдет отлично, - рассказала она.