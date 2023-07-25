В Сочи встретили четырехмиллионного с начала года туриста
С начала года Сочи посетили четыре миллиона туристов. Четырехмиллионной отдыхающей оказалась Юлия Жохова из Астрахани.
В торжественной обстановке ей вручили сертификат и подарочные карты на посещение экскурсий и активный отдых в горах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.
- Я очень люблю путешествовать, уже не первый раз отдыхаю в Сочи. Свой день рождения тоже отмечала здесь. И в этот раз приятно удивлена таким приемом и подарками. Я очень рада, спасибо администрации Сочи, что проводят такие акции. Уверена, что мой отдых пройдет отлично, - рассказала она.
Гостья выбрала для отпуска глэмпинг, расположенный на высоте 1100 метров, на берегу озера в горах Сочи. Девушка предпочитает активный отдых на природе, любит пешие прогулки, а также решила попробовать катание на вейкборде.
- Курортный сезон в Сочи в самом разгаре и идет очень активными темпами. Месяц назад - 23 июня - мы встречали трехмиллионного в этом году туриста, а сегодня город встретил уже четырехмиллионного отдыхающего. Это на 120 тысяч туристов больше по сравнению с прошлым годом на эту дату, - отметил заместитель главы Сочи Олег Бурлев.
На сегодняшний день в Сочи единовременно пребывают примерно 195 тысяч туристов. Гостей курорта принимают свыше 2,5 тысячи объектов размещения. Их средняя загрузка - около 90 процентов. В 2023 году рост турпотока по сравнению с прошлым годом составляет три процента. По прогнозам, в этом году Сочи примет 7,4 миллиона туристов, что на 200 тысяч больше, чем в 2022-м.