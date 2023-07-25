Больше 1,5 млн туристов посетили Самарскую область в 2023 году

За первое полугодие 2023 года в регионе побывали более 1,5 млн туристов. В общей сложности они потратили здесь 10,5 млрд рублей. Эти показатели значительно превышают итоги прошлого года.

© СОВА

Чаще всех в 63 регион приезжают гости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской, Тюменской и Свердловской областей, республик Татарстан и Башкортостан.

В профильном министерстве назвали самые популярные города и достопримечательности региона. Туристов привлекают Самара, Тольятти, Сызрань, национальный парк "Самарская Лука", Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина и Рачейские Альпы.

Туристический поток на территории области за полгода составил 1 млн 507 тысяч человек. Это на 26% больше, чем в январе–июне 2022 года (1 млн 196 тысяч). Увеличились и траты туристов - 10,5 млрд рублей против 7,4 млрд. Рост составил 41,4%.