Туристов из России в Анталье призвали не покидать отели из-за пожаров

"С середины июля в курортной зоне Антальи и Муглы установилась аномально жаркая погода. В некоторых районах температура воздуха достигала 48-50 градусов. Под влиянием экстремальной жары и ветра во многих уездах турецкой Ривьеры фиксируются различные по своей масштабности очаги возгорания лесных массивов, полей и кустарников. По периметру наиболее массовых мест отдыха властями усиливаются меры пожарной безопасности, - подчеркнули в диппредставительстве. - Местные власти с привлечением необходимых средств и персонала принимают надлежащие меры для тушения пожара. К этим работам привлечены до 1,5 тыс. человек, специальная техника и авиация. На текущий момент, по заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма".