К 2026 году в Африке построят гигантский аэропорт

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В сорока километрах к югу от столицы африканской Руанды Кигали появится новый огромный аэропорт.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что площадь воздушной гавани будет достигать 130 тысяч квадратных метров.

Ожидается, что терминал сможет обслуживать восемь миллионов пассажиров ежегодно, а в лучшем случае до четырнадцати миллионов человек.

Отметим, что пандемийного 2020 года аэропорт Кигали принимал только один миллион пассажиров и такой показатель был предельным.

Строительство воздушной гавани за два миллиарда долларов должно оказать положительное воздействие на развитие туристической и авиационной отраслей Африки в целом.