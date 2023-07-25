К 2026 году в Африке построят гигантский аэропорт
В сорока километрах к югу от столицы африканской Руанды Кигали появится новый огромный аэропорт.
В Ассоциации туроператоров России отметили, что площадь воздушной гавани будет достигать 130 тысяч квадратных метров.
Ожидается, что терминал сможет обслуживать восемь миллионов пассажиров ежегодно, а в лучшем случае до четырнадцати миллионов человек.
Отметим, что пандемийного 2020 года аэропорт Кигали принимал только один миллион пассажиров и такой показатель был предельным.
Строительство воздушной гавани за два миллиарда долларов должно оказать положительное воздействие на развитие туристической и авиационной отраслей Африки в целом.
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