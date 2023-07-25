Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

В трех московских аэропортах во вторник, 25 июля, произошла отмена и задержка 21 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты 14 воздушных судов, один — отменили. Во Внуково тем временем перенесли один рейс, два — отменили. В Шереметьево перенесли три авиарейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.