Новый автобусный рейс свяжет Приморье с Китаем

Новый автобусный рейс запустят между Уссурийском и китайским городом Яньцзи, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на представительство МИД России во Владивостоке.

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По данным представительства, которое, в свою очередь, ссылается на китайские СМИ, линия открылась 24 июля. Автобус отправляется из Яньцзи (Яньбянь-Корейский автономный округ, провинция Цзилинь) в 7 утра по местному времени, следуя через пограничный пункт пропуска Краскино. Рейсы выполняются с понедельника по субботу, стоимость билетов – 150 и 190 юаней (по текущему курсу Центробанка – около 1900 и 2400 рублей).

Ожидается, что через Яньцзи в Приморье будут ездить и жители других городов и регионов Китая: Чанчуня, Шэньяна и т. д.

В Яньцзи из Приморья сейчас предлагают экскурсионные туры через Хуньчунь. Судя по предложениям от турфирм на местном сайте объявлений, размещённым в июле, стоимость туров в зависимости от продолжительности и уровня гостиницы составляет от 11 до 30 тысяч.

Ещё одно китайское издание, на которое ссылается МИД, пишет, что будут возобновлены и другие пассажирские направления, в том числе во Владивосток (видимо, имеется в виду линия Яньцзи – Владивосток).

Сейчас из международного аэропорта Владивосток выполняются прямые рейсы в Харбин и Пекин. Росавиация дала допуск на полёты в Санью и Хайкоу (остров Хайнань), но в расписании аэропорта Владивостока они пока не значятся.