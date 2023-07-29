Где отдохнуть в августе 2023: ТОП идей в России и за границей

Лето в самом разгаре, а значит давно пора подумать об отдыхе. И август прекрасный месяц, который идеально подходит для отпуска. Но часто бывает так, что в путешествие хочется, а вот куда именно поехать отдохнуть в августе 2023 года, - решить очень сложно.

«Рамблер» предлагает лучше направления для отдыха в августе – в России и за границей.

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Зачем вообще отправляться в путешествие

Действительно отдохнуть можно и дома на любимом диване, но настоящей перезагрузки не получится. Потому что путешествия – это:

Исследование новых мест и культур. Путешествия позволяют людям расширить свой кругозор, узнать о разных странах, их истории, традициях и обычаях. Это помогает им лучше понять и оценить разнообразие мира.

Приключения и адреналин. Путешествия ради экстремальных видов спорта или походов в отдаленные и неизведанные места дают невероятный заряд бодрости на целый год.

Отдых и расслабление. Путешествия предоставляют возможность отвлечься от повседневной рутины, расслабиться и насладиться временем на пляже, в спа-салоне или в природе. Отпуск помогает снять стресс и восстановить энергию.

Знакомство с новыми людьми. Во время путешествий люди часто встречаются с новыми людьми, как местными жителями, так и другими путешественниками. Это дает возможность узнать о разных культурах, обменяться опытом и создать новые дружеские связи.

Фотографии и воспоминания. Многие люди путешествуют для того, чтобы запечатлеть красивые места и моменты на фотографиях. Они наслаждаются процессом фотографирования и сохраняют воспоминания на всю жизнь.

Изучение себя. Путешествия могут помочь людям лучше понять себя, свои предпочтения, интересы и ценности. Они могут столкнуться с новыми ситуациями, испытать себя в разных условиях и найти новые стороны своей личности.

Путешествия дают возможность людям вырваться из повседневной рутины, открыть для себя новые горизонты и насладиться жизнью во всех ее проявлениях.

Куда поехать в августе в России

Крым

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Популярный курортный регион с красивыми пляжами, историческими достопримечательностями и великолепными горными пейзажами. Ялта, Алушта, Алупка, Судак, Евпатория, Феодосия, Коктебель, Балаклава - в Крым можно отправиться на машине, чтобы путешествовать из города в город. Сейчас сюда нельзя добраться на самолете, но на автомобиле это возможно. Отели желательно бронировать заранее. Но если вы не успели в Крым всегда можно приехать с палатками.

Сочи

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Известный курорт на черноморском побережье с уникальным микроклиматом, горнолыжными курортами и прекрасными парками. В Сочи легко можно долететь на самолете, но также можно приехать и на поезде. Цены на билеты будут зависеть от времени бронирования, чем ближе к дате вылета, тем дороже. Многим понравится вариант - поселиться в Красной поляне, откуда можно легко добраться и до горнолыжных курортов, которые ждут гостей даже летом, и до пляжей.

Байкал

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Самое глубокое озеро в мире, окруженное величественными горами и уникальной природой. Здесь можно насладиться красивыми пейзажами, пойти на рыбалку или прогуляться по туристическим маршрутам. Путешествие сюда лучше планировать заранее, идеальный вариант - найти местных гидов, которые покажут самые красивые места.

Золотое кольцо

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Группа исторических городов вокруг Москвы, включающая Сергиев Посад, Владимир, Суздаль и другие. Вариантов, как добраться, - масса - поезд, электричка, автобус, автомобиль. Можно отправиться на машине на выходные, можно на несколько дней в один город, а можно весь отпуск посвятить путешествию по Золотому кольцу. Здесь можно увидеть древние церкви, монастыри и другие исторические достопримечательности.

Камчатка

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Полуостров на Дальнем Востоке России, известный своими вулканами, горячими источниками и уникальной фауной. Здесь можно заняться активными видами отдыха, такими как восхождение на вулканы, рафтинг по рекам или серфинг в океане. На Камчатку нельзя сорваться в любой момент, путешествие требует тщательной подготовки. Самые интересные экскурсии и стоить будут соответственно. Сэкономить можно, если планировать путешествие сильно заранее и гидов искать на месте. Но это займет больше времени и потребует сил. Готовый тур будет дороже, но проще для тех, кому вечно не хватает времени.

Куда поехать в августе за границу

Мальдивы

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Известный курортный архипелаг с белоснежными пляжами, ярко-голубой водой и роскошными отелями. Здесь можно насладиться спокойным пляжным отдыхом, заняться подводным плаванием или просто расслабиться в роскошном спа. Виза для россиян не нужна, стоимость билетов начинается от 16 тысяч рублей.

Бали

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Популярный туристический остров в Индонезии с изумительными пляжами, культурными достопримечательностями и богатым местным искусством. Здесь можно попробовать серфинг, посетить храмы или просто насладиться местной кухней. Наконец-то отменены ковидные ограничения, виза для поездки не требуется.

Санторини

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Один из греческих островов Кикладского архипелага, известный своими белыми домиками с голубыми куполами и великолепными видами на Эгейское море. Здесь можно исследовать узкие улочки, посетить вулкан или насладиться закатом с видом на море. Главная сложность в том, что добираться нужна с пересадками, иногда довольно длительными. К тому же, нужно оформлять шенгенскую визу.

Коста-Рика

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Страна в Центральной Америке, известная своими тропическими лесами, вулканами и богатым биоразнообразием. Здесь можно заняться экотуризмом, посетить национальные парки или просто отдохнуть на пляжах Тихого океана. Виза не нужна, но прямыз рейсов сюда нет, только с пересадкой в Европе, США или на Кубе.

Таиланд

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Популярное туристическое направление с прекрасными пляжами, великолепной кухней и богатой культурой. Здесь можно посетить храмы, насладиться тайским массажем или отправиться на островные экскурсии. Таиланд также отменил ковидные ограничения, и россияне немедленно направились сюда. Виза для россиян тоже не нужна.

Это только некоторые из возможных вариантов отдыха за границей в августе 2023 года. В зависимости от ваших предпочтений и интересов, вы можете выбрать место, которое больше всего подходит для вашего отдыха.

Что взять с собой в отпуск

В отпуск вам может понадобиться следующее: