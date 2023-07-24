Напившийся пассажир самолета сорвал рейс на Тайвань

Пьяный мужчина на борту самолета, который отправлялся в Тайвань, отказывался занимать свое место в экономклассе и несколько раз был замечен в передней части лайнера. Сотрудники авиакомпании выпроваживали дебошира, однако тот вставал с места и пытался прорваться в бизнес-класс.