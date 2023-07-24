Напившийся пассажир самолета сорвал рейс на Тайвань
Пьяный пассажир самолета попытался прорваться в бизнес-класс и сорвал рейс на Тайвань.
Пьяный мужчина на борту самолета, который отправлялся в Тайвань, отказывался занимать свое место в экономклассе и несколько раз был замечен в передней части лайнера. Сотрудники авиакомпании выпроваживали дебошира, однако тот вставал с места и пытался прорваться в бизнес-класс.
В результате случившегося пилоты были вынуждены вернуться в аэропорт вылета в Сан-Франциско спустя два часа полета. После приземления мужчину задержала полиция. Об этом пишет Lenta.