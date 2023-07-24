Стало известно, кого коснется курортный сбор с 1 августа 2023 года

С 1 августа 2023 года настанут изменения для тех, кто путешествует внутри страны. С начала следующего месяца такое новшество будет действовать для туристов, прибывающих в Санкт-Петербург. Здесь в соответствии с новым законом гостям придется платить в городской бюджет 100 руб. за каждые сутки пребывания.

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Стоит добавить, что закон не будет распространяться на следующие категории граждан: несовершеннолетние, ветераны ВОВ, участники боевых действий, инвалиды I и II групп, полные кавалеры ордена Славы, представители малоимущих семей, спортсмены, больные с диагнозом «туберкулез».