В Хабаровском крае появятся новые глэмпинги

В Хабаровском крае в ближайшее время появятся несколько новых глэмпингов. Об имеющихся планах в беседе с ТАСС рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус.

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По словам собеседницы агентства, в ведомстве с 2022 года замечают восстановление предпринимательской активности и высокие показатели по строительству новых туробъектов, таких, как гостиницы, хостелы и турбазы. При этом наибольший интерес, по ее словам, вызывают глэмпинги.

«Ожидаем открытия глэмпингов "Сысоевская слобода" в Беловодье. Также летом ожидаем запуска первых сафари-тентов — глэмпинг "Загород" — в селе Краснореченское. Начато строительство глэмпинга "Крылья" со спа-комплексом на Хехцире», — уточнила она.