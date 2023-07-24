Глава турфирмы назвал лучшие направления для отдыха в августе
Несмотря на «сумасшедшие» цены, Турция по-прежнему остается самым популярным направлением для российских туристов, рассказал NEWS.ru руководитель одного из турагентств Дмитрий Мир. Он отметил, что за последние годы также стали популярными такие направления, как Мальдивы и Сейшелы.
Турция по-прежнему остается самым популярным направлением для россиян. Еще я бы посоветовал посетить Венесуэлу или Кубу, так как туда можно добраться прямыми рейсами и это обойдется намного дешевле, чем отдых в Турции, — рассказал Мир.
Глава турагентства добавил, что Египет и Арабские Эмираты не лучшее направление для отпуска в конце августа из-за климатических условий. По его словам, в этот период лучше отправиться в Таиланд, на Мальдивы или Сейшелы.
За последние годы эти направления стали намного популярнее у наших туристов. Несмотря на то что Мальдивы и Сейшелы относятся к премиальному сегменту, сейчас две недели отдыха там равны по стоимости турам в Турцию, — сказал эксперт.