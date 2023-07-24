Куда чаще всего летали жители Карелии в 2023 году

Жители Карелии чаще всего улетали из Петрозаводска в Москву. В региональном министерстве транспорта уточнили, что за первое полугодие 2023 года в столицу России отправились 24,7 тыс. человек.

«На втором месте по востребованности оказался маршрут Петрозаводск – Калининград, самый западный город России предпочитают большое количество жителей, по данному направлению перевезено более 5600 человек по итогам полугодия и более 1600 – только за июнь», – говорится в сообщении.

Кроме того, из Петрозаводска граждане отправлялись в Сочи. Речь идет о более чем 5,3 тыс. пассажиров за полугодие. На четвертом и пятом месте оказались Минеральные Воды и Екатеринбург, отметили специалисты Минтранса.