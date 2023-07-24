Пассажир самолета забыл сумку в аэропорту и вынудил пилотов вернуться

Пассажир рейса Thai Smile Airways забыл сумку с деньгами и драгоценностями в аэропорту и вынудил пилотов вернуться к зоне посадки. Об этом сообщает The Insider.

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Уточняется, что лайнер направлялся из Чиангмая в Бангкок. За несколько минут до взлета, когда самолет уже вышел на взлетно-посадочную полосу, один из пассажиров вспомнил о забытой в авиагавани сумке. Он стал паниковать и потребовал возвращения к выходу на посадку. Пилоты пошли ему навстречу с условием, что мужчину высадят с рейса.

Остальным пассажирам объяснили, что задержка будет не больше десяти минут. Тем не менее многие из них возмущались и жаловались на виновного в ситуации.