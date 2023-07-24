Пермские турфирмы открыли продажи бюджетных путевок в Сочи

Пермские турфирмы начали предлагать бюджетные туры в Сочи. Ехать на Черное море выгодно в октябре, но покупать путевку нужно уже сейчас, рекомендуют представители турфирмы «Акапулько».

Цена указана за проживание в трехзвездочном отеле в Имеретинской бухте. У него большая территория, на которой расположены детские площадки и бассейн с подогревом, отмечает туроператор. Также в стоимость входит перелет на прямом рейсе из Перми в Сочи. С собой можно взять багаж весом до 20 килограммов на человека. Но за питание придется платить отдельно.