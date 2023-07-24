Ценообразование в Турции может отпугнуть российских туристов

Согласно исследованию журналиста NEWS.ru, стоимость товаров и услуг в Турции продолжает меняться практически каждый день, что может привести к отказу российских туристов от отдыха в этой стране. Конечная цена отдыха в Турции в 2023 году значительно увеличилась по сравнению с предыдущими годами.

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На большом рынке напротив пляжа в Кемере предлагается широкий ассортимент товаров, включая популярные среди российских туристов продукты, такие как вода, орехи, чипсы, шоколад и алкоголь. Однако, цены на эти товары не фиксированы, поскольку они подвержены ежедневным изменениям. Продавцы утверждают, что самое дешевое пиво стоит 45 лир или 180 рублей. Также отмечается, что цены на алкоголь в Турции всегда были высокими, а цены на сигареты прямо зависят от изменения курса обмена.

Местные жители жалуются на высокую стоимость жизни, включая дорогую аренду жилья и значительное повышение цен на продукты питания, такие как лук и картофель. Цены составляют около 30 лир.

Уровень туристического потока из России в Турцию сократился, в то время как поляки и норвежцы стали чаще отдыхать в этой стране. Однако, их количество пока не оказывает значительного влияния на экскурсионный туризм в Турции.

Российские туристы всё чаще рассматривают альтернативные направления для отдыха, такие как Грузия, из-за слишком высокой стоимости отдыха в Турции.