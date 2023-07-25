Круглогодичный глэмпинг появится в селе Ильинское Татарстана

Круглогодичный глэмпинг с рабочим названием «Все свои» появится в селе Ильинское Зеленодольского района Татарстана. Открытие запланировано на сентябрь. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района республики.

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Сейчас рабочие обустраивают домики. Всего их будет десять. На территории также разместят ресторан, бассейн, сделают экотропу. Для гостей глэмпинга будут доступны заповедник и Ильинское озеро.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев посетил стройку и отметил удачное месторасположение, живописную природу и хорошие подъездные дороги. По его словам, есть возможность развивать внутренний туризм в его лучших проявлениях.

Объект построят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На эти цели направят около 40 млн рублей, из них 12,5 млн рублей – средства, выигранные на грант Ростуризма в прошлом году. Остальные предоставил инвестор.