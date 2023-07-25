АТОР: Речи об эвакуации россиян из-за пожаров в Кемере пока нет

Отдыхающих в турецком Кемере россиян пока не эвакуируют из-за пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР). «Апокалиптические» кадры с горами, охваченными огнем, которые распространяются по соцсетям, эффектны, однако следует учитывать, что Кемер – туристический регион, где высокие горы наиболее близко подходят к побережью, и от этого при позиции фотографа на берегу создается впечатление, что «огонь почти у отелей». Это, однако, не так. Туристов не эвакуируют. Туроператоры на связи с отелями и с гидами в отелях поселков Кемера», – сказали в пресс-службе.