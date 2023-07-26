Таиланд надеется принять 2 млн российских туристов в 2024 году

Таиланд рассчитывает принять рекордные 2 млн российских туристов в 2024 году в связи с тем, что граждане России на фоне санкций Запада все чаще предпочитают проводить свой летний отпуск на курортах королевства. Об этом в среду сообщила газета Bangkok Post.

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Директор московского офиса Управления по туризму Таиланда (TAT) Кханиттха Пханворават отметила, что "если Таиланд в восприятии российских туристов сохранит репутацию дружественной страны, то можно было бы достичь поставленной цели, особенно если другие страны сохранят санкции против России".

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По ее словам, туристы из России до конфликта на Украине выбирали европейские страны для поездок в летний период, теперь же они предпочитают отдых в Таиланде не только в разгар сезона (с ноября по апрель), но и в течение всего года.

Экономические санкции против России повлияли на процесс страхования российских воздушных судов и, следовательно, на усилия авиакомпаний по расширению своих услуг, считает Пханворават.

"Многие таиландские авиакомпании не в состоянии помочь восполнить этот пробел, поскольку предпочитают концентрироваться на рейсах на короткие расстояния. TAT сосредоточится на стимулировании туристического спроса в новых сегментах. Больший размер рынка побудил бы большее число авиакомпаний расширять действующие маршруты между Таиландом и Россией", - добавила она.

С начала этого года Таиланд посетили более 840 тыс. российских граждан. В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян. Сейчас в Таиланде сезон дождей. С наступлением высокого сезона, который длится в стране с ноября по апрель, традиционно ожидается увеличение спроса со стороны россиян на отдых на курортах королевства.