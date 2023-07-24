Турист осквернил спящего мужчину на курорте и всех возмутил

На популярном курорте Майорка произошел инцидент, который вызвал возмущение пользователей социальных сетей. Турист прошелся по набережной пляжа и увидел спящего мужчину на скамейке. Вместо того, чтобы пройти мимо, он решил осквернить его, испражнившись на лицо спящего.

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Однако гнусный поступок был записана на видео и размещен в социальных сетях. Запись стала вирусной и вызвала шквал негативных комментариев. Она набрала более 2,6 миллиона просмотров.

Полиция уже провела расследование и выяснила, что инцидент произошел на пляже Плайя-де-Пальма. Инцидент стал одним из многих, которые происходят на курортах в последнее время. Недавно шесть туристов были арестованы за изнасилование 18-летней девушки на этом же курорте. Все подозреваемые были в возрасте от 20 до 21 года.