Россияне смогут выбрать оптимальный турмаршрут с помощью технологий

Выбор маршрута для отдыха - дело ответственное и порой непростое. Чтобы облегчить задачу, некоторые туркомпании предлагают своим клиентам делать это с помощью очков виртуальной реальности (VR), а не бумажных брошюр.

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Виртуальная реальность может показать, как исторические объекты выглядели в прошлом.

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Виртуальная реальность может показать, как исторические объекты выглядели в прошлом. / РИА Новости

"В мировой туриндустрии этот ход достаточно распространен. Предлагаются, например, VR-экскурсии по отелю и территории на сайте, чтобы клиенты перед бронированием оценили будущий объект размещения", - рассказала "РГ" руководитель проектов компании ATLAS Анна Белинская.

"Можно использовать искусственный интеллект для автоматической обработки отзывов от туристов и фиксации проблемных точек на маршруте. Также для создания виртуальной реальности с дорисовкой картинок прошлого или будущего на объектах для лучшего погружения. С помощью AR (дополненная реальность. - Прим. "РГ") и VR-технологий можно увидеть ретроспективу, например, каким было здание Петропавловской крепости в 1917 году", - добавляет директор по развитию туроператора "СканТур" Анастасия Трушина.

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Использование другой технологии - Big Data - позволяет создать более точный портрет гостя, учитывая его поездки и бюджет, предпочтение форм досуга. И дальше, шаг за шагом, гость может использовать возможность заселения и оплаты по биометрии, электронную цифровую подпись, которой можно подписать авансовый отчет по командировке, бухгалтерские документы. Или в мобильном приложении для деловых туристов можно сфотографировать чек или отсканировать QR-код квитанции, чек с расходами, и он автоматически будет занесен в авансовый отчет по командировке и направлен в бухгалтерию, рассказала "РГ" директор по маркетингу и коммуникациям компании "Ракета" Дарья Зубрицкая. Такие новшества позволяют развивать деловой туризм, оцифровывать его и смежные с ним отрасли, а также оптимизировать деятельность компаний, которые направляют своих сотрудников в бизнес-путешествия.

Для гостиниц особо актуален вопрос минимизации бумажной бюрократии, отмечает гендиректор сервиса бронирования отелей и квартир "ТВИЛ" Алексей Черепахин. Поэтому внедрение QR-кодов существенно упрощает и оптимизирует многие процессы в гостиничном бизнесе. QR-коды сейчас размещают в каждом отеле на самом видном месте: на входе в отель, на ресепшен, возле лифта и т.д. Перейдя по этим кодам, гости могут ознакомиться с правилами проживания, меню рум-сервиса и другой полезной информацией.

"Период пандемии коронавируса, всеобщего локдауна дал начало росту еще одной инновационной технологии в туризме - бесконтактному заселению и выезду гостей из апартаментов. Для этого используют локер - это небольшой, узкий отсек, в котором спрятан ключ от квартиры или дома. Гость приезжает, заселяется и выезжает сам, без встречи с хозяином, администратором или горничной", - рассказывает Алексей Черепахин.

Цифровизация в гостиничном бизнесе - важная часть глобального мирового процесса. Но важно помнить, что параллельно этому основным запросом гостей остается получение позитивных эмоций через персональное отношение, замечает ведущий менеджер по развитию бизнеса облачного сервиса для повышения дохода отельеров Bnovo Алина Николаева.

"Автоматизация нужна для освобождения времени и ресурсов персонала и гостей. Однако нужно помнить - разным сегментам гостей подходят разные варианты коммуникации с отелем. Поколение зумеров чувствует себя комфортнее при цифровизации, так как само по себе более интровертно, тогда как многим представителям поколения X ближе взаимодействие с человеком", - пояснила специалист.

Использование технологий в сфере гостеприимства - это, в первую очередь, имиджевая история, которая помогает гостинице или отелю выделиться среди конкурентов, добавляет Анна Белинская. "Вторая задача - автоматизация рутинных задач: организовав мобильную регистрацию, отель освобождает время сотрудников ресепшен на разрешение нестандартных ситуаций посетителей и включенность в работу с гостями. Наконец, возможности искусственного интеллекта в анализе данных можно использовать для адаптации услуг к индивидуальным потребностям посетителей", - говорит эксперт.