Из Челябинска в Алма-Ату запустят прямые рейсы

Авиакомпания Red Wings с 15 августа запускает перелеты из Челябинска в Алма-Ату и обратно. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

"Из аэропорта Баландино стартуют перелеты по новому международному рейсу Челябинск - Алма-Ата и обратно. Полеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Из Челябинска до Алма-Аты можно будет улететь во вторник. Рейс в обратном направлении будет выполняться по средам", - сказано в сообщении.

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) имени И. В. Курчатова - крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. В 2022 году полеты выполнялись 17 авиакомпаниями на 38 направлениях, 29 из которых осуществлялись на внутренних воздушных линиях. На международных линиях было обслужено 177 523 пассажира (+23% к 2021 году). На направлениях дальнего зарубежья наиболее популярными были Анталья (80,7 тыс. пассажиров), Стамбул (6,5 тыс. пассажиров), Хургада и Шарм-эш-Шейх (3,6 тыс. пассажиров).