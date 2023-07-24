Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Утром 24 июля в столичных аэропортах задержано и отменено 22 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».
Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали четыре рейса и два отменили, в аэропорту Домодедово задержали 10 рейсов и один отменили, в Шереметьево задержали три рейса и еще два отменили.
Ранее «Известия» сообщили, что облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 20 градусов ожидаются в столичном регионе в понедельник, 24 июля.