Рейсы из Египта взяты под контроль из-за неизвестной болезни

Как рассказали в ведомстве, по информации Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в провинции Кена (она находится в 600 км к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестной болезни. Её симптомы похожи на лихорадку денге. Поэтому Роспотребнадзор принял решение усилить санитарно-карантинный контроль в отношении рейсов, прибывающих из Египта.

Специалисты будут контролировать ситуация, в том числе, с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что ведомство постоянно контактирует с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о природе заболевания, рисках его распространения и предпринимаемых профилактических и противоэпидемических мерах.

Тем, кто собирается поехать в Египет, рекомендовали соблюдать меры предосторожности в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми. В частности, нужно носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающих и уничтожающих насекомых. В помещениях лучше закрывать сетками окна и двери.