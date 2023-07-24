Количество отелей в Москве за пять лет увеличилось на треть

Эксперты геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования «Отелло» изучили отели в Москве и Санкт-Петербурге и выяснили, чем они отличаются. По данным исследования, в московских отелях чаще встречаются тренажерные залы и СПА, а в Санкт-Петербурге больше отелей готовы принять постояльцев с животными.

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«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Почти треть (29,2%) московских отелей предлагает к услугам гостей спортивный или тренажерный зал. Доля таких отелей в Петербурге заметно меньше — 8,8%. При этом Санкт-Петербург лидирует по количеству отелей, в которые можно приезжать с животными — доля таких отелей составляет 35,4% от всех гостиниц в городе. Московские отели реже принимают постояльцев с животными — доля гостиниц с такой опцией чуть более 8%.

А в Петербурге треть отелей (31%) предлагает гостям трансфер из аэропорта и обратно, тогда как Москве доля отелей с такой услугой составляет немногим более 7%.

Разница есть и по предложению СПА-услуг. Более 17% московских отелей предлагают гостям СПА-услуги, а в Санкт-Петербурге доля таких отелей составляет 8%.

Кроме этого, в Москве выше доля отелей, в которых есть пандус, подъемник, широкий лифт или туалет для маломобильных гостей — 13% против 8% в Санкт-Петербурге.

Всего в Москве, по данным 2ГИС на июль 2023 года, работает 1 315 отелей, а в Санкт-Петербурге — 1 442. За последние пять лет количество отелей в Москве заметно увеличилось — их стало больше на 31%. В Санкт-Петербурге число отелей растет не так заметно — за пять лет общее число увеличилось на 5%.