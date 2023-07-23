Грузия вошла в тройку самых популярных у россиян направлений

Сервис "Авиасейлс" выяснил, как изменился спрос на билеты в Грузию после открытия авиасообщения с Россией. Оказалось, что Грузия вошла в Топ-3 самых востребованных у россиян туристических направлений, обогнав по спросу ОАЭ и Израиль.

Напомним, запрет полётов в Грузию был введён в 2019 году и только 10 мая 2023 года был снят решением Президента России Владимира Путина. При этом, несмотря на снятие запрета, 40%путешественников всё ещё предпочитают летать в Грузию с пересадкой.