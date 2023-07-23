Авиакомпания Turkish Airlines отвезла туристов в Анталью с опозданием на 13 часов
В воскресенье, 23 июля, продолжились сбои в расписании рейсов авиакомпании Turkish Airlines, которые наблюдаются начиная с субботы. В частности, рейс TK 3731 сегодня вылетел из Внуково в Анталью с 13-часовым опозданием. Судя по табло аэропорта, изначально он планировался в 00:45, но в итоге отправился только в 13:42.
На 1–2 часа ночью и утром задерживались и некоторые другие рейсы перевозчика из Внуково. Например, TK 422 отправился в Стамбул в 04:40 вместо 02:35. А дневной вылет TK 3741 отложен почти на 4 часа – с 14:40 до 18:20 (здесь и далее указано ожидаемое время вылета по состоянию на 16:30. – Ред.).
В Санкт-Петербурге рейс TK 3673 в Анталью перенесен с 15:05 на 22:35. Статус «задержан» стоит также у TK 3677, который должен отправиться на курорт в 22:55
Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» сообщают о задержках вылетов из турецких аэропортов. «“Туркиши” 3672, сегодня, Анталья – Питер. Задержка вылета пока на 7 часов», – рассказал турагент Андрей Федоров. По его словам, туроператор Pegas продлил туристам проживание в отеле на сутки.
В первых числах июля, когда наблюдалась аналогичная серия сбоев, редакция TourDom.ru уже объясняла возможные причины. Дело в том, что турецкий перевозчик выделил для полетов в Россию определенные самолеты. Из-за санкций обслуживать их на территории нашей страны нельзя, поэтому в случае поломки запчасти приходится доставлять из Турции. Расписание составлено очень плотно, что и приводит к веерным задержкам. Мы также публиковали комментарий юриста Александра Байбородина: «Если перенос вылета связан с действиями туроператора, например в случае оптимизации им чартерной полетной программы, то претензии туриста должны быть адресованы туркомпании. Если же изменение времени отправления рейса связано с устранением технических неполадок самолета или метеоусловиями, ни перевозчик, ни туроператор ответственности не несут».