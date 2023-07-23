Turkish Airlines отвезла туристов в Анталью с опозданием на 13 часов

В воскресенье, 23 июля, продолжились сбои в расписании рейсов авиакомпании Turkish Airlines, которые наблюдаются начиная с субботы. В частности, рейс TK 3731 сегодня вылетел из Внуково в Анталью с 13-часовым опозданием. Судя по табло аэропорта, изначально он планировался в 00:45, но в итоге отправился только в 13:42.

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На 1–2 часа ночью и утром задерживались и некоторые другие рейсы перевозчика из Внуково. Например, TK 422 отправился в Стамбул в 04:40 вместо 02:35. А дневной вылет TK 3741 отложен почти на 4 часа – с 14:40 до 18:20 (здесь и далее указано ожидаемое время вылета по состоянию на 16:30. – Ред.).

В Санкт-Петербурге рейс TK 3673 в Анталью перенесен с 15:05 на 22:35. Статус «задержан» стоит также у TK 3677, который должен отправиться на курорт в 22:55

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» сообщают о задержках вылетов из турецких аэропортов. «“Туркиши” 3672, сегодня, Анталья – Питер. Задержка вылета пока на 7 часов», – рассказал турагент Андрей Федоров. По его словам, туроператор Pegas продлил туристам проживание в отеле на сутки.