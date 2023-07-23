Турпоток в Приморье в первом полугодии 2023 увеличился на 13%

Власти Приморья объявили об увеличении туристического потока в регион до 1,1 млн человек за первые шесть месяцев 2023 года. Это на 13% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

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При этом, число гостей из-за рубежа за тот же период увеличилось в семь раз по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии 2023 года Приморье посетили почти 12 тысяч иностранных туристов.