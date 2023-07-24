Туроператоры рассказали, как эвакуируют туристов на Родосе

После Родоса лесные пожары начались и на других греческих островах – Корфу, Эвбея и др. Сезон в разгаре и на островах – десятки тысяч туристов, в основном из Великобритании и Германии. Эвакуация происходит по-разному. Где-то отдыхающих приходится забирать с пляжа на моторных лодках, перевозить в безопасные места и размещать в спортивных залах. Однако, как выяснил корреспондент TourDom.ru, как правило, туроператорам удается найти места в отелях.

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«Мы всех своих туристов на Родосе эвакуировали, – рассказал руководитель греческой компании TEZ TOUR Греция Димитрис Харитидис. – Причем начали перевозить раньше – до того, как появилась первая информация об эвакуации. Все туристы, которые должны были улететь, улетели. Остальных вывезли в другие отели, т. е. ночевали туристы ни в школах, ни в больницах, все получили равнозначные гостиницы, иногда даже лучше».

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По словам Харитидиса, найти свободные номера в пик сезона непросто, но пока получается:

«С трудом и за любые деньги, доплачиваем из своего кармана».

Вчера вечером пришлось проводить эвакуацию и на Корфу – из Sunshine Corfu туристов временно переселили в другой отель. Рейсы из-за пожаров не отменялись, хотя аннуляции туров есть, добавил Димитрис Харитидис.

Компания сейчас принимает в Греции в основном граждан европейских стран, россияне на Родосе и Корфу тоже есть, но их мало.

«Сейчас наших туристов в Греции не так много, как хотелось бы, – сказал, в свою очередь, гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин. – У нас в основном отдыхают на Косе, там пока пожаров не зафиксировали. Хотя есть и на Родосе. Туристы, к счастью, не пострадали, никого эвакуировать не пришлось».

Ситуация пока остается сложной. На Родосе лесные пожары бушуют уже седьмой день, более 10 дней стоит аномальная жара. В тушении задействовано 23 тыс. пожарных, 3 тыс. пожарных машин и около сотни самолетов и вертолетов. Эвакуировать пришлось около 20 тыс. человек. Для перевозки пострадавших Всегреческая федерация туристических предприятий предоставила 70 автобусов, также задействовали три морских парома, способных одновременно принять на борт свыше 1,2 тыс. пассажиров. Известий о погибших среди туристов пока не поступало.