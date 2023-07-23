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Соль-Илецкий курорт за сутки посетили больше 30 тыс. человек

Ежедневно Соленые озера посещают порядка 25 тысяч человек. За сутки на территорию курорта прошли больше 30 тысяч гостей.

Соль-Илецкий курорт за сутки посетили больше 30 тыс. человек
© ProOren

Июль традиционно считается пиком туристического сезона на соленых озерах. В этот месяц наплыв гостей наиболее велик – больше 25 тысяч человек приходят окунуться и позагорать на курорт каждый день. А в прошлую пятницу место семейного отдыха посетили больше 30 тысяч человек.

В этом году на озерах для гостей открыли новые кафе, аттракционы и сервисы для гостей. Цена входного билета на соленый курорт – 350 рублей.