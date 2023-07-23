Соль-Илецкий курорт за сутки посетили больше 30 тыс. человек
Ежедневно Соленые озера посещают порядка 25 тысяч человек. За сутки на территорию курорта прошли больше 30 тысяч гостей.
Июль традиционно считается пиком туристического сезона на соленых озерах. В этот месяц наплыв гостей наиболее велик – больше 25 тысяч человек приходят окунуться и позагорать на курорт каждый день. А в прошлую пятницу место семейного отдыха посетили больше 30 тысяч человек.
В этом году на озерах для гостей открыли новые кафе, аттракционы и сервисы для гостей. Цена входного билета на соленый курорт – 350 рублей.