Названа страна, отдых в которой не подорожал для россиян

Многие заграничные страны стали недоступны для россиян из-за высокой стоимости, но есть государство, которое оставило цены на прежнем уровне. Об этом рассказал директор туристического агентства Travelata Олег Козырев .

«Объединенные Арабские Эмираты в текущем году показали рекордный прирост числа туристов из России. Рост проданных туров в ОАЭ летом текущего года увеличился в четыре раза», – отметил эксперт.

По его словам, единственным направлением из топ-5 этого года, где не вырос средний чек, стали ОАЭ. Олег Козырев считает, что ОАЭ и дальше будут пользоваться спросом у россиян, в отличие от Турции и Египта, где стоимость заметно увеличилась, пишет РИА Новости.