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Лесные пожары в Греции добрались до гостиниц, туристов эвакуируют

Лесные пожары на острове Родос в Греции приблизились к селению Киотари. Огонь охватил три гостиницы. Туристов эвакуируют на катере береговой охраны. Огромные колонны людей идут по дороге от пожаров.

Лесные пожары в Греции добрались до гостиниц, туристов эвакуируют
© Мир24

Они начались во вторник. Сильный ветер усиливает распространение огня. Пятый день специалисты пытаются остановить его, но он постоянно разгорается с новой силой.Группа пожарных пыталась уговорить монахинь покинуть монастырь и оказалась заблокирована там вместе с начальником пожарной части. Как заявил заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос, этот пожар на Родосе является сильнейшим в Греции.

Огонь тушат 173 пожарных, 10 пеших групп, 35 автомобилей, пять вертолетов и три самолета. Невыносимая жара держится в стране уже две недели. В ближайшие три дня она только усилится, по прогнозам синоптиков, ожидается до 45 градусов тепла и ниже 15% влажности.

Генеральный секретариат гражданской защиты призвал местные власти запретить вход граждан в природоохранные зоны, леса, рощи и парки при 3-й, 4-й и 5-й категориях пожарной опасности. Они сейчас почти по всей Греции, сообщает телеканал ERT.

Ранее сообщалось, что волне жары в Греции присвоили имя афинского полководца.