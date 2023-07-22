Лесные пожары в Греции добрались до гостиниц, туристов эвакуируют

Лесные пожары на острове Родос в Греции приблизились к селению Киотари. Огонь охватил три гостиницы. Туристов эвакуируют на катере береговой охраны. Огромные колонны людей идут по дороге от пожаров.

Они начались во вторник. Сильный ветер усиливает распространение огня. Пятый день специалисты пытаются остановить его, но он постоянно разгорается с новой силой.Группа пожарных пыталась уговорить монахинь покинуть монастырь и оказалась заблокирована там вместе с начальником пожарной части. Как заявил заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос, этот пожар на Родосе является сильнейшим в Греции.

Огонь тушат 173 пожарных, 10 пеших групп, 35 автомобилей, пять вертолетов и три самолета. Невыносимая жара держится в стране уже две недели. В ближайшие три дня она только усилится, по прогнозам синоптиков, ожидается до 45 градусов тепла и ниже 15% влажности.

Генеральный секретариат гражданской защиты призвал местные власти запретить вход граждан в природоохранные зоны, леса, рощи и парки при 3-й, 4-й и 5-й категориях пожарной опасности. Они сейчас почти по всей Греции, сообщает телеканал ERT.