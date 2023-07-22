Пассажирам «Аэрофлота» будут предлагать вина отечественных марок

Компания «Аэрофлот» обновила винную карту, теперь пассажирам авиакомпании во время полета будут предлагать вина отечественного производства, сообщила пресс-служба национального перевозчика.

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В винной карте для бизнес-класса оказались красные сухие вина «Арена Геленджик-Криница-Бетта» и «Южный лес Дивноморское», белые сухие «Холодный туман Дивноморское» и «Солнечный ветер Дивноморское», а также игристое вино «Шато Тамань Select Blanc Brut». Пассажиры экономкласса уже могут попробовать красное сухое «Красностоп Анчелотта», а в ближайшее время появится и белое сухое «Пино Гриджо Анима Аристов».

Обновление винной карты «Аэрофлота» последовало за инициативой члена думского комитета по экономической политике Сергея Алтухова по введению запрета на продажу в общепите и транспорте вина из недружественных стран. Депутат предложил заменить импортную винодельческую продукцию на отечественную.