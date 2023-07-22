В АТОР оценили перспективы развития Ирана

«Иран — удивительная страна. Нельзя сказать, наследники древней Персии, но, в общем, древняя Персия была там, на этой территории. Поэтому там абсолютно точно есть что посмотреть. Там есть остров Киш — единственное место безвизовое, куда можно добраться и не оформлять иранскую визу, но и покидать, правда, его нельзя, этот остров. Соответственно, вся экскурсионка мимо. Ну и сам Тегеран, и Исфахан… В общем, Иран — удивительно привлекательное и интересное место. Там точно можно напитаться такими впечатлениями, а потом ещё отдохнуть на море. Правда, на весьма специфических пляжах, непривычных совершенно для наших туристов. Это разделённые пляжи, мужские и женские, и даже на женском пляже никаких бикини, естественно, всё тело должно быть закрыто, под горло. То есть перспективы у Ирана есть в первую очередь как экскурсионного направления. То есть какое-то разнообразие тоже можно внести в эти экскурсионные впечатления, но пока не запущен процесс безвизового обмена. Очень ждёт индустрия и наша, и иранская, что этот процесс, конечно, сильно облегчит взаимные поездки».