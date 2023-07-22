Впадают в спячку: необычный тип отдыха становится популярнее

Сонный туризм в последнее время опережает по популярности пляжный отдых или поездки в экзотические страны. Нестабильность в мире показала человечеству ценность самого простого вида отдыха. Поэтому многие отели вкладывают средства не в развитие ресторанного сервиса или ассортимента СПА-услуг, а в качественные атрибуты сна.

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Отель Park Hyatt в Нью-Йорке теперь предоставляет для бронирования номера люкс с кроватью, которая оснащена искусственным интеллектом. Такое оборудование обеспечивает комфортное засыпание и пробуждение, отслеживая состояние человека во время сна.