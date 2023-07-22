Курорт Ikos назван Лучшим семейным отелем в мире в ежегодном рейтинге TripAdvisor 2023

Ikos Resorts рады объявить о новых впечатляющих победах в премии Travellers’ Choice Awards 2023 авторитетного портала TripAdvisor, который ежегодно оглашает выбор Лучших в сфере путешествий согласно выбору своей многомиллионной аудитории со всего света.

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Шестой год подряд курорты Ikos занимают лидирующие позиции в этом рейтинге, с момента своего первого открытия Ikos Oceania на полуострове Халкидики. Коллекция пляжных курортов в Греции и Испании, объединённых авторской концепцией Unconditional Luxury, получила множество наград, включая звания Лучшего семейного отеля в мире и Лучшего отеля в Испании, доставшиеся Ikos Andalusia. Объявление этих номинаций происходит в период значительного расширения блистательного курорта на побережье Коста-дель-Соль, которое включает открытие большого детского клуба, новых зон Deluxe Collection, и двух свежих ресторанов – Seasons и пляжного чирингито.

В список победителей TripAdvisor 2023 также вошли Ikos Dassia на греческом острове Корфу, забравший звания Лучшего отеля all inclusive в Европе и Греции, Лучшего отеля в Греции, а также Лучшего отеля класса люкс в Европе.