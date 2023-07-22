Туристы рассказали, почему не нужно ездить в Адлер на отдых
Россиянки рассказали, как отдохнули в Адлере и стоит ли туда ехать в отпуск.
Одна из туристок была очень впечатлена природой, но обратила внимание, что отдых в Адлере с каждым годом все дороже и дороже.
«Бизнес делается прямо из воздуха, платить надо за все, и удивительно, что за воздух еще не берут», – сообщает одна из читательниц портала 93.ru.
По ее словам, сервис в Адлере оставляет желать лучшего, а местные бизнесмены наживаются на всем подряд.
Другая туристка считает, что для качественного отдыха подходит лишь Имеретинка. Она рассказала, что в прошлый раз в Адлере она буквально плакала из-за качества предоставленного жилья. По ее мнению, все российские курорты на сегодняшний день стали «грязными помойками».