Туристы рассказали, почему не нужно ездить в Адлер на отдых

Россиянки рассказали, как отдохнули в Адлере и стоит ли туда ехать в отпуск.

Одна из туристок была очень впечатлена природой, но обратила внимание, что отдых в Адлере с каждым годом все дороже и дороже.

«Бизнес делается прямо из воздуха, платить надо за все, и удивительно, что за воздух еще не берут», – сообщает одна из читательниц портала 93.ru.

По ее словам, сервис в Адлере оставляет желать лучшего, а местные бизнесмены наживаются на всем подряд.