В АТОР назвали пять самых популярных направлений для внутреннего туризма

Директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе назвала Краснодарский край, Москву, Петербург, Карелию и Крым наиболее востребованными направлениями для внутреннего туризма в этом году. Такую статистику она привела в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По словам директора АТОР, безусловным лидером по турпотоку является Краснодарский край, несмотря на транспортные сложности.

«До Анапы и Геленджика по-прежнему долететь нельзя, можно доехать на поезде или на автобусе, тем не менее Краснодарский край — абсолютный лидер», — сказала Ломидзе.