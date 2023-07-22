Сейсмолог: опасности землетрясений на турецком побережье и курортах нет

Известный сейсмолог Петр Шебалин заявил, что опасности сейсмической активности на турецком побережье нет, последствия землетрясения в феврале на курортных городах "не сказались и не скажутся".

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"На курортах это никак не сказалось и не скажется. Никакой связи между землетрясением в феврале и курортным сезоном нет", — цитирует РИА Новости эксперта.

Напомним, мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.