Экваториальная Гвинея существенно упростила получение въездных виз

Россиянам, которые хотят получить туристическую или деловую визу для начала нужно написать предварительный запрос на электронную почту visa@onlinevc.ru, после чего выполнить все пункты полученной инструкции. В итоге им нужно будет:

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Заполнить специальную форму-анкету (ФИО, дата рождения, место проживания, указать данные документов и т.д.);

Загрузить сканы или качественные фото:

- документа, удостоверяющего личность (действительно заграничного паспорта);

- медицинской страховки международного образца;

- банковскую выписку (подтверждающую, что у человека есть личные сбережения и он однозначно собирается возвращаться в Россию);

- подтверждение бронирования билетов на самолет в обе стороны и места в отеле на все время нахождения в Экваториальной Гвинее;

- подтверждение, что турист провакцинировался от желтой лихорадки.

Оплатить онлайн 75 $ сбора за обработку данных и оформление визы.