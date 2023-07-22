Экваториальная Гвинея существенно упростила получение въездных виз
Россиянам, которые хотят получить туристическую или деловую визу для начала нужно написать предварительный запрос на электронную почту visa@onlinevc.ru, после чего выполнить все пункты полученной инструкции. В итоге им нужно будет:
Заполнить специальную форму-анкету (ФИО, дата рождения, место проживания, указать данные документов и т.д.);
Загрузить сканы или качественные фото:
- документа, удостоверяющего личность (действительно заграничного паспорта);
- медицинской страховки международного образца;
- банковскую выписку (подтверждающую, что у человека есть личные сбережения и он однозначно собирается возвращаться в Россию);
- подтверждение бронирования билетов на самолет в обе стороны и места в отеле на все время нахождения в Экваториальной Гвинее;
- подтверждение, что турист провакцинировался от желтой лихорадки.
Оплатить онлайн 75 $ сбора за обработку данных и оформление визы.
Не позднее, чем через 72 часа потенциальный турист получит визу в форме PDF-файла. Распечатывать его или нет, личное дело туриста – главное, чтобы он смог показать его таможенникам при въезде в страну. TURIZM.RU