Туроператоры назвали страны, отдых в которых будет по карману

Финансовые эксперты считают, что стоимость отпуска не должна превышать семейный бюджет за месяц, чтобы не пришлось копить на поездку весь год или выплачивать кредит по возвращении домой. Однако такая возможность представляется отнюдь не всем.

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По данным Росстата, средний заработок россиян составляет 70 тыс. рублей, а отдых за границей может существенно превышать эту сумму, ведь только за лето 2023 года он подорожал на 20 %. Но есть и такие страны, отдых в которых может позволить себе каждый.

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Киргизия

В отпуск можно посетить киргизское высокогорное озеро Иссык-Куль, это одно из самых доступных направлений. Цены на тур с недельным проживанием и перелетом из Москвы начинаются от 66 тыс. рублей. На берегу водоема расположено множество мини-гостиниц, пансионатов и санаториев, поэтому отдых даже можно считать лечебным. Восстановлению организма также поспособствуют целебный воздух хвойных лесов и мягкий климат. Стоит добавить, что в области озера Иссык-Куль не бывает изнуряющей жары, а окрестности поражают красотой: прозрачные водоемы, заснеженные горные вершины, цветущие луга.

Индия

Туроператоры также предлагают рассмотреть отдых в Индии. Это бюджетный вариант в современных реалиях: 7-дневный тур обойдется в 75 тыс. рублей на человека. Как правило, туристы посещают эту страну не для комфортного отдыха, а для получения незабываемых впечатлений. Здесь можно насладиться великолепными тропическими пейзажами, а также имеется религиозный и культурный колорит: старинные индуистские храмы, Варанаси, красный форт Агры и необычная кухня. Самые бесстрашные путешественники бронируют билеты на несколько месяцев, передвигаются внутренними авиалиниями и сами планируют свое проживание в стране.

Армения

Армения всегда готова порадовать своих туристов. Путешественники могут узнать богатую историю страны, увидеть впечатляющую архитектуру и, конечно же, попробовать вкусные национальные блюда. Чтобы провести неделю в стране гор и виноградников, желающим придется заплатить порядка 90 тыс. рублей. Однако стоит отметить, что в Армении очень недорогая еда и огромные порции, а для проживания можно найти недорогой хостел с высокими оценками на букинговых сервисах. Кроме того, несмотря на то, что страна не имеет выхода к морю, здесь доступен пляжный отдых на берегу озера Севан. Вас встретит благоустроенное побережье и чистая вода самого большого озера Кавказа.

Марокко

После закрытия западных границ россиянам все чаще стали предлагать провести отпуск в африканских странах. Марокко не стало исключением. Отпуск здесь сравним с путешествием в восточную сказку. Здесь можно увидеть старинные дворцы, мечети, посетить шумные базары и побывать в древних городах. Королевство порадует и природным разнообразием: через всю страну протянулись Атласские горы, на юге простираются пески пустыни Сахара, а также страну омывают Средиземное море и Атлантический океан. Для туристов доступен широчайший спектр активностей – от серфинга и дайвинга до хаммамов и талассотерапии. Недельный отдых в африканском королевстве обойдется российскому туристу в 97 тыс. рублей.

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