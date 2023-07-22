Угрожал консервным ножом: полиция на Пхукете арестовала россиянина

Странное происшествие произошло вчера на курортном острове Пхукет в Таиланде. Молодой мужчина один за другим повредил четыре легковых автомобиля возле торговой точки. Полиция прибыла через 4 минуты после первоначального звонка и задержала 26-летнего гражданина России, сообщает сегодня The Phuket Express.

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Согласно полицейскому отчету, чтобы утихомирить разбушевавшегося иностранного гостя, на место происшествия выехал десяток сотрудников во главе с подполковником. Неадекватный россиянин агрессивно угрожал им консервным ножом и отказывался идти на контакт. Такое поведение было вызвано опьянением и языковым барьером, отмечено в публикации.

В итоге полицейские применили электрошокер и деревянную дубинку, чтобы пресечь агрессию. Нарушителя сначала повалили на землю, а потом доставили в местную больницу для физического и психиатрического обследования.

Причина вызвавшего недоумение у окружающих поведения россиянина пока неизвестна. В полиции решили дать ему сначала протрезветь, прежде чем пригласить переводчика и допросить.