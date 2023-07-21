В Туапсе туристы купаются в море, несмотря на запрет

В Туапсинском районе нельзя купаться в море до 26 июля, но туристов риск заразиться инфекцией не останавливает.

«Пляжи в Туапсинском районе не пустеют, несмотря на запрет на купания», – сообщает «КП-Кубань».

Море после наводнения в местах купания уже чистое, здесь уже мало что напоминает о буйстве стихии, которое происходило неделю назад. В то же время мост, который смыло во время непогоды 15 июля, все еще не восстановлен.

На Кубани случилось два наводнения в этом месяце, но запреты на купание действовали не только из-за потопов – туристы несколько раз видели смерчи. Их происхождение эксперты объяснили необычно теплой водой.