Популярность Сочи у костромичей бьет все рекорды

Этим летом на курортах Черноморского побережья побывало на 20% больше жителей Костромы, чем годом ранее. Более 50% любителей пляжного отдыха предпочли Сочи другим популярным локациям Краснодарского края. К таким выводам пришли аналитики МегаФона на основе анализа обезличенных данных онлайн трафика с помощью инструментов Big Data.

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Ежегодно Краснодарский край посещают более 15 миллионов человек. В летний сезон турпоток наиболее активен. Города и поселки принимают гостей вдоль всего побережья — от Анапы до Сочи. Можно выбрать локацию под любой запрос и ожидания: для отдыха с детьми, молодежи или тех, кто хочет полностью отключиться от городской суеты.

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По данным аналитиков МегаФона 63% любителей пляжного досуга в Краснодарском крае предпочли провести отпуск в Сочи. Наибольшее число туристов приехало сюда из столицы России, а также Санкт-Петербурга, Самары и Ханты-Мансийска.

В сторону Анапы, Геленджика и Новороссийска отправились 37% россиян. В этом направлении захотели отдохнуть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани и Ростова-на-Дону.

С начала лета в северной части побережья, Сочи и Адлере отмечается увеличение туристического потока на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом число гостей из Костромы на сочинских и адлерских пляжах увеличилось на 20%.

Помимо солнцезащитного крема, панам и сланцев абоненты МегаФона не забыли взять с собой и смартфоны. Находясь на береговых линиях в первую половину лета, они активно выходили в Сеть, а также совершали и принимали звонки. С начала лета костромичи проговорили более 35 тысяч минут, что равно одному месяцу беспрерывного общения. А интернет трафик сгенерировали на 47% больше, чем годом ранее – объем скачанной информации составил почти 3 терабайта.