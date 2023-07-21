В поезде "Жигули" откроют музейный вагон с самарскими скульптурами

24 июля на Казанском вокзале Москвы состоится торжественный запуск музейно-туристического вагона "КультСамара". Он будет курсировать в составе фирменного поезда "Жигули" (Москва–Самара).

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Каждое купе этого вагона посвят персонажам одной из книг, произведений изобразительного искусства или кинематографа, которые связаны с Самарским регионом и которым посвящены известные скульптурные композиции в Самаре.

В частности, в девяти купе буде размещено девять памятников - "Буратино", "Дядя Степа", "Тема и Жучка", "Аленький цветочек". Также в вагоне можно будет увидеть "Клен", "Бурлаки на Волге", "Юрий Деточкин", "Товарищ Сухов" и "Бравый солдат Йозеф Швейк".

В этом поезде будут представлены и достопримечательности из всех ключевых музеев Самары и своя библиотека "КультСамара". Другой тематический поезд ездит в Самарской области.