Алтайский край становится центром оздоровительного туризма РФ

- Ежегодно миллиарды рублей инвестиций идет на развитие санаторно-курортной инфраструктуры Белокурихи, строительство нового курорта Белокуриха Горная, а также возведение туробъектов в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" и игорной зоне "Сибирская монета", - отметили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. - В прошлом году только частные инвесторы вложили в строительство туробъектов на этих площадках рекордную сумму - более 2,4 миллиарда рублей. В Белокурихе Горной сейчас достраивают отель "Гранд Крио-Алтай", а в следующем году компания "Азимут" начнет возведение крупного гостиничного комплекса. В самой Белокурихе действующий санаторий "Алтай-Вест" планирует построить новый санаторно-курортный комплекс.