Алтайский край становится центром оздоровительного туризма РФ

Алтайский край становится центром оздоровительного туризма России
Алтайский край вошел в топ-10 российских регионов с самым высоким потенциалом для развития оздоровительного туризма. Сегодня это единственный регион России, где строят новый курорт - Белокуриха Горная. А действующий курорт Белокуриха уже 11 лет подряд признается лучшим курортом федерального значения в стране.
В Алтайском крае на протяжении последних лет стабильно растет спрос на туристические услуги и, прежде всего, санаторно-курортные. По оценке экспертов портала "Санатории России", в ближайшие годы спрос будет только увеличиваться, что делает отрасль весьма привлекательной для инвесторов.
- Ежегодно миллиарды рублей инвестиций идет на развитие санаторно-курортной инфраструктуры Белокурихи, строительство нового курорта Белокуриха Горная, а также возведение туробъектов в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" и игорной зоне "Сибирская монета", - отметили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. - В прошлом году только частные инвесторы вложили в строительство туробъектов на этих площадках рекордную сумму - более 2,4 миллиарда рублей. В Белокурихе Горной сейчас достраивают отель "Гранд Крио-Алтай", а в следующем году компания "Азимут" начнет возведение крупного гостиничного комплекса. В самой Белокурихе действующий санаторий "Алтай-Вест" планирует построить новый санаторно-курортный комплекс.
Активное строительство туристических объектов идет и на площадке "Бирюзовой Катуни", которая была признана одной из самых эффективных особых экономических зон туристско-рекреационного типа в России. В рейтинге минэкономразвития РФ, где учитывают более 20 показателей, в том числе и инвестиционная активность, она заняла второе место.
По словам губернатора Алтайского края, сегодня в "Бирюзовой Катуни" уже зарегистрировано 33 резидента с общей суммой заявленных инвестиций 24,1 миллиарда рублей. Они активно строят гостиницы, рестораны, спортплощадки.
- Сейчас мы делаем акцент на проекты, которые можно быстро реализовать, в том числе на строительство модульных отелей, - подчеркнул глава региона. - На их возведение Алтайский край получил существенную федеральную поддержку - 945 миллионов рублей. И 7 из 12 таких проектов, поддержанных федеральными средствами, будут реализованы именно на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь".